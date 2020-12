Calciomercato Milan – Sfuma Thauvin? Ecco chi lo vuole

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo il sito UAEKick, gli arabi dell’Al Ain sarebbero fortemente interessati a Florian Thauvin del Marsiglia. Come è noto da tempo ormai, il 27enne francese non ha alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto in scadenza coi marsigliesi il prossimo 30 giugno e come rivelato da Paolo Maldini alcune settimane fa, anche il Milan lo sta seguendo con attenzione. Non sono ancora note le cifre della possibile offerta del club arabo, ma certamente sarebbero superiori a quelle che il budget rossonero consentirebbe. In quel caso Thauvin sarà di fronte ad una scelta: il blasone e la storia del Milan o il conto in banca degli sceicchi?

