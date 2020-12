Calciomercato Milan – Emergenza in difesa: urge un rinforzo. I nomi | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: emergenza in difesa

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Problemi in difesa per il Milan. In estate si parlava della necessità di acquistare un difensore centrale, ma alla fine la dirigenza ha optato per utilizzare il budget a disposizione (circa 15 milioni di euro) per la sessione di gennaio. Il problema è che, a tre partite dalla pausa natalizia, Pioli è in grossa difficolta. Kjaer sta recuperando dal problema accusato contro il Celtic, e Gabbia si è infortunato nella partita di ieri contro il Parma.

Considerando il futuro incerto sia di Musacchio e sia di Leo Duarte, urge a tutti i costi l’acquisto di un difensore. Pierre Kalulu ha disputato due gare consecutive con Sparta Praga e Parma, ma è chiaro che ha bisogno di tempo per crescere con calma. Gli obiettivi principali in entrata sembrano essere due: Mohamed Simakan dello Strasburgo e Ozan Kabak dello Schalke 04. Maldini ha ammesso pubblicamente l’interesse per il francese, ma è anche vero che il club rossonero ha provato fino alla fine a prendere il difensore turco.

Attenzione, però, visto che ci sono altri profili seguiti. Ci riferiamo a Nikola Milenkovic della Fiorentina, Matteo Lovato del Verona e Antonio Rudiger del Chelsea. Il primo è probabilmente il più apprezzato, ma la viola sta vivendo una stagione difficile. Difficile che Commisso decida di fare a meno a gennaio del suo difensore migliore. Sugli altri due, invece la situazione è diversa. Lovato potrebbe essere ceduto dal Verona, considerando l’ottima posizione in classifica degli uomini di Juric, mentre il secondo cerca continuità per giocare l’Europeo con la Germania. Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa: il Milan deve acquistare un difensore. Calciomercato Milan: individuato il vice di Ibrahimovic. VAI ALLA NOTIZIA>>>