Calciomercato Milan – Sfuma l’opzione Galatasaray per Bakayoko

Tiémoué Bakayoko è ormai fuori dal progetto tecnico del Milan, che però non riesce a piazzare il centrocampista per via del prestito biennale

Che Tiémoué Bakayoko sia ormai fuori dal progetto tecnico del Milan non è certo un mistero. I rossoneri, però, non riescono a piazzare il centrocampista per via del prestito biennale in essere dal Chelsea. Sfuma un'altra opzione per il mediano. Nelle ultime ore, infatti, il Galatasaray ha perfezionato l'arrivo di Lucas Torreira, oltre che quello di Dries Mertens. Due colpacci per i turchi. L'uruguayano, nello specifico, va a ricoprire proprio il ruolo di Bakayoko.