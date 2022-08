Milan, ansia Tonali: si teme lo stiramento, domani gli esami strumentali

Sandro Tonali ieri è uscito per infortunio durante il match amichevole contro il Vicenza: domani si sottoporrà agli esami strumentali

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si sofferma sulle condizioni fisiche di Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan ieri ha abbandonato intorno all'ora di gioco il campo del 'Menti' per infortunio. Accusato il problema al flessore, il numero 8 rossonero si è recato direttamente negli spogliatoio con una faccia tutt'altro che felice. Si teme uno stiramento, ma domani gli esami strumentali diranno se dovrà stare fermo e, nel caso, per quanto tempo. Probabilmente, dunque, salterà la prima partita di campionato contro l'Udinese, in programma sabato pomeriggio alle 18.30. A destare preoccupazione anche Junior Messias, il quale ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia.

Milan, i sostituti di Tonali e Messias

Stefano Pioli, dunque, dovrà fare i conti con queste due defezioni e iniziare a pensare con chi sostituire Sandro Tonali e Junior Messias. Probabilmente sarà Saelemaekers a prendere il posto del brasiliano, mentre il discorso a centrocampo è un po' più ampio. Ieri Pobega - fresco di rinnovo fino al 2027 - è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti, dunque è possibile che vedremo in campo contro l'Udinese Krunic al fianco di Bennacer. Bakayoko, invece, non rientrerebbe nei piani tattici dell'allenatore rossonero e il mercato potrebbe condurlo lontano da Milanello. Considerato l'infortunio di Tonali, al Milan un innesto a centrocampo non farebbe assolutamente male. Diversi i nomi sondati dalla dirigenza di via Aldo Rossi: Pepe Sarr, Raphael Onyedika e Jean Onana sono profili giovani e di prospettiva che il Diavolo potrebbe utilizzare anche nel presente.

Un raggio di luce nella tempesta

Un violento acquazzone si è abbattuto su Vicenza durante l'amichevole tra il club biancorosso e il Milan. Poco prima della fitta pioggia è entrato in campo, per la prima volta con la maglia rossonera, Charles De Ketelaere. Un quarto d'ora per lui e gol sfiorato in due occasioni. Oggi giocherà un tempo, o al massimo un'ora, nell'allenamento congiunto con la Pergolettese. Milan, Tonali si ferma: un obiettivo di mercato si propone?