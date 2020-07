Calciomercato Milan – Sfuma David: sarà l’erede di Osimhen al Lille

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘RMC Sport‘, in Francia, il Lille, sul punto di cedere al miglior offerente il centravanti nigeriano Victor Osimhen (per lui è in pole position il Napoli), avrebbe già trovato il suo erede. Il club francese, infatti, sarebbe d’accordo con Jonathan David, classe 2000, attaccante canadese di proprietà del Gent che, di recente, era stato seguito anche dal Milan vista la splendida stagione trascorsa in Belgio, con 23 gol e 10 assist in 40 gare tra campionato, Europa League e coppe nazionali.

Per David il Lille sembra disposto a spendere 25 milioni di euro; il Gent, però, ha un accordo ben preciso con il calciatore: partirà in presenza di un'offerta di almeno 30 milioni di euro. Le due società, quindi, dovranno trattare per limare la differenza e mandare in porto un'operazione di mercato molto intelligente per entrambe.

