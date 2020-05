Calciomercato Milan – Il Gent fissa il prezzo per David: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘ i belgi del Gent hanno fissato il prezzo per trattare la cessione di Jonathan David, classe 2000, attaccante canadese punto di forza della formazione allenata da Jess Thorup, avversaria della Roma nell’ultima edizione dell’Europa League.

David, autore di 23 gol e 10 assist in 40 gare tra Jupiler Pro League belga, Europa League e coppe nazionali, può essere ceduto per non meno di 25 milioni di euro. Il giocatore, sotto contratto con il Gent fino al 30 giugno 2023, oltre che al Milan piace anche all'Inter.