Calciomercato Milan – Salta il riscatto di Kjaer? I retroscena | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere della Sera‘ ieri in edicola ha sganciato una bomba. Simon Kjaer, classe 1989, difensore centrale danese che il Milan ha prelevato nel gennaio scorso in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, potrebbe non restare in rossonero anche nella stagione 2020-2021.

Notizia sorprendente, questa, se si considera che Kjaer, da quando è arrivato, è sempre stato uno dei migliori in campo della formazione di Stefano Pioli. L’ex Palermo, Roma ed Atalanta (dove ha giocato la prima parte di questa stagione, n.d.r.) ha subito scalzato Mateo Musacchio dal ruolo di centrale titolare al fianco di capitan Alessio Romagnoli e, con lui in campo, il Milan ha perso soltanto il derby contro l’Inter in 11 gare disputate tra Serie A e Coppa Italia.

Il Diavolo ha tempo fino al prossimo 15 luglio per esercitare il diritto di riscatto dagli andalusi: ci sono sempre stati voci discordanti sulla cifra da versare eventualmente al Siviglia per acquisire il cartellino di Kjaer a titolo definitivo (chi parla di 2,5 milioni di euro; chi, invece, è convinto siano 3,5, n.d.r.) ma, fino ad oggi, l’operazione era data praticamente per scontata. E invece … tutto è tornato in discussione.

Perché? In primis, c’è da mettere in conto il parere di Ralf Rangnick, futuro manager rossonero, il quale, così filtra da fonti vicine al tedesco, preferirebbe investire una cifra anche più alta, ma per un difensore giovane, futuribile, che possa crescere ed esplodere, anziché per un ragazzo il quale, seppur molto valido ed affidabile, nella prossima stagione compirà 32 anni e può pertanto assicurare soltanto il presente e non il futuro del Milan.

Questione non di secondaria importanza, poi, è data dallo stipendio che Kjaer avrebbe richiesto al Milan. In questa stagione, il Milan verserà a Kjaer, in totale, 600mila euro netti di ingaggio, la metà dei soldi previsti dal suo contratto con il Siviglia, che parla di uno stipendio netto annuo di 1,2 milioni di euro. Per restare in rossonero, si dice, Kjaer avrebbe chiesto un contratto da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Troppi, secondo il Milan, per un calciatore che si avvia verso la fine della carriera.

Questi i motivi per cui, al momento, la trattativa per il riscatto è in stallo e, al contrario, sembrerebbe avviarsi verso una chiusura con la fumata nera. Ancora qualche giorno di tempo e sapremo tutto. Certo, ci si era già incominciati a insospettirsi quando il Milan aveva comunicato il riscatto ufficiale di Alexis Saelemaekers, nella stessa condizione contrattuale del danese, e non quello di Kjaer … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>