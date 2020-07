Calciomercato Napoli – Quasi fatta per Osimhen: ecco cosa manca

MERCATO NAPOLI – Dopo gli incontri avvenuti nel capoluogo campano negli scorsi giorni, Victor Osimhen è davvero ad un passo dal Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club azzurro sarebbe in attesa di una risposta da parte dell’attaccante del Lille, giocatore presente anche nella lunga lista del Milan. Filtrerebbe ottimismo per l’approdo alla corte di Ringhio della punta nigeriana. Il Napoli attende il suo primo rinforzo e nel frattempo non perde di vista Dominik Szoboszlai altro obiettivo rossonero.

