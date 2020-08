Calciomercato Milan – Sfuma Aurier? Sorpasso Bayer Leverkusen

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Da molti giorni, ormai, è in piedi una trattativa tra Milan e Tottenham per il trasferimento di Serge Aurier, classe 1992, terzino destro ivoriano degli ‘Spurs‘ di José Mourinho, ai rossoneri di Stefano Pioli.

Il Milan, però, vorrebbe spendere per l’ex PSG circa 15 milioni di euro, dichiarandosi, però, disponibile, a ritoccare leggermente la propria offerta verso l’alto. Al contrario, il Tottenham è partito da una richiesta di 25 milioni di euro e, finora, non è mai sceso sotto i 22-23.

In questa fase di stallo tra le parti, si sono inserite le concorrenti. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, l’obiettivo Aurier, per il Milan, starebbe sfumando a causa del sorpasso operato sui rossoneri, proprio nelle ultime ore, dai tedeschi del Bayer Leverkusen. Evidentemente disposti a soddisfare le richieste economiche del Tottenham per il giocatore.

