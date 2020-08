Calciomercato Milan – Aurier, concorrenza di un club tedesco: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nelle scorse ore, dall’Inghilterra, è arrivata la notizia di un avvicinamento tra il Tottenham e il Milan per Serge Aurier. Il terzino destro, obiettivo del Milan da diverse settimane, costa 20 milioni di euro, cifra che i rossoneri puntano ad abbassare almeno di 5 milioni: si continua a trattare. Attenzione però alla novità riportata da ‘Sky Sport UK’, secondo la quale sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse del Bayer Leverkusen. Una notizia che non fa dormire sonni tranquilli al Diavolo, che sperano di non dover partecipare ad un’asta per il classe 1992.

