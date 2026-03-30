Calciomercato Milan, sfida al PSG per Rashford: la situazione

Milan su Rashford in caso di mancato riscatto da parte del Barcellona. A riferire la news di calciomercato è 'Mundo Deportivo'. Ecco la situazione
Il Milan torna a seguire con attenzione la situazione legata a Marcus Rashford ed è pronto a inserirsi nella corsa all'esterno offensivo qualora la sua esperienza al Barcellona dovesse interrompersi in estate. Sul giocatore resta vigile anche il Paris Saint-Germain, pronto a competere per assicurarsi il cartellino dell'attaccante inglese. A riferire la notizia è il 'Mundo Deportivo', noto quotidiano spagnolo.
Calciomercato Milan, ecco la situazione legata a Marcus Rashford
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Il nodo principale riguarda la posizione del club catalano, alle prese con i limiti imposti dal Fair Play Finanziario. Nonostante un'intesa di base tra il calciatore e i blaugrana, il riscatto fissato intorno ai 30 milioni dal Manchester United non è ancora garantito visti i noti problemi economici del Barcellona. In caso di mancato riscatto, per il Milan potrebbe aprirsi la strada per un talento mai completamente sbocciato.