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Mercato Milan, interesse del Diavolo per Rashford: ecco come stanno le cose

Calciomercato Milan, sfida al PSG per Rashford: la situazione
Milan su Rashford in caso di mancato riscatto da parte del Barcellona. A riferire la news di calciomercato è 'Mundo Deportivo'. Ecco la situazione
Redazione

Il Milan torna a seguire con attenzione la situazione legata a Marcus Rashford ed è pronto a inserirsi nella corsa all'esterno offensivo qualora la sua esperienza al Barcellona dovesse interrompersi in estate. Sul giocatore resta vigile anche il Paris Saint-Germain, pronto a competere per assicurarsi il cartellino dell'attaccante inglese. A riferire la notizia è il 'Mundo Deportivo', noto quotidiano spagnolo.

Calciomercato Milan, ecco la situazione legata a Marcus Rashford

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Il nodo principale riguarda la posizione del club catalano, alle prese con i limiti imposti dal Fair Play Finanziario. Nonostante un'intesa di base tra il calciatore e i blaugrana, il riscatto fissato intorno ai 30 milioni dal Manchester United non è ancora garantito visti i noti problemi economici del Barcellona. In caso di mancato riscatto, per il Milan potrebbe aprirsi la strada per un talento mai completamente sbocciato.

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In attesa di capire se ci saranno novità concrete su questo nome di caratura internazionale, questi sono i numeri di Rashford in questa stagione con la maglia blaugrana. 39 partite in tutte le competizioni, 10 gol e 13 assist per l'inglese.

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