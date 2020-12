Calciomercato Milan – Sfida a Roma e Lazio per Zaccagni | News

Calciomercato Milan: tutti vogliono Zaccagni. Anche il Diavolo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mattia Zaccagni, classe 1995, centrocampista offensivo dell’Hellas Verona, è al centro di un derby di mercato, nella Capitale, tra Roma e Lazio. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Il calciatore, dal 2013 nella fila gialloblu se si eccettuano due parentesi in prestito al Venezia ed al Cittadella, si era imposto all’attenzione dei top club italiani nella scorsa stagione. Nel 2020, poi, ha fatto il salto di qualità.

Uno ‘step‘ in avanti culminato con la convocazione nella Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Roma e Lazio sono pronte a sfidarsi a suon di offerte per portare il calciatore cesenate sulle rive del Tevere. Ma attenzione al Milan. La ‘rosea‘, infatti, ha sottolineato come, sebbene i rossoneri partano da outsider nella corsa al cartellino di Zaccagni, vadano pur sempre tenuti d’occhio. Il giocatore della formazione di Ivan Jurić ha una valutazione di circa 10 milioni di euro.

L’Hellas Verona non vorrebbe privarsene a campionato in corso e preferirebbe rimandare ogni discorso relativo ad una possibile cessione di Zaccagni alla prossima estate. La sensazione, però, è che tutti i club interessati cercheranno di anticipare le proprie mosse nel tentativo di bruciare l’altrui concorrenza. Zaccagni, in scadenza di contratto con gli scaligeri di Maurizio Setti il 30 giugno 2022, intanto aspetta e cerca di capire l’evoluzione della vicenda. Calciomercato Milan, Raiola porta un top player in rossonero >>>