'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in vista della sessione estiva di calciomercato , ha ricordato come i rossoneri vogliano destinare gran parte del proprio budget sull'acquisto del nuovo attaccante: i dirigenti stanno lavorando sulle piste Joshua Zirkzee ( Bologna ) e Benjamin Sesko ( RB Lipsia ). Presto arriverà il momento di decidere su chi tentare l'affondo.

Calciomercato Milan - Sesko e una media gol da bomber vero

Il centravanti sloveno, classe 2003, andrà a disputare gli Europei in Germania con la sua Nazionale e, in questa stagione, con i tedeschi ha segnato 18 gol e fornito 2 assist in 42 partite tra Bundesliga, Champions League e coppa nazionale. Avendo giocato, però, 2.057', Sesko viaggia alla media di una rete ogni 114' in campo. Un bomber letale.