Calciomercato Milan, seguito Javi Guerra. L'osservatore svela che...

"Arrivato a Valencia sedicenne, calciatore molto moderno in cui spiccano grandi qualità, tra cui un enorme duttilità". Così Marco Palma, osservatore, ha parlato di Javi Guerra, centrocampista del Valencia che piacerebbe molto anche al Milan. Ecco le sue parole a TMW Radio: "E' capace di giocare in più ruoli del centrocampo, sa fare molto bene la mezzala e il centrale davanti la difesa in cui si distingue sia per la fase di interdizione, sia per quella di costruzione, dove brilla in creatività e precisione".