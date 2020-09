Calciomercato Milan – Secondo portiere: si valutano Consigli e Sportiello

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il club di Via Aldo Rossi è alla ricerca di un secondo portiere. Un elemento di esperienza ed affidabilità in grado di ‘guardare le spalle’ al titolare, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

Begovic vuole un ingaggio di 2 milioni

Le richieste di Asmir Begovic, al Milan negli ultimi otto mesi, sono ritenute troppo elevate dalla società meneghina. Per restare in rossonero, infatti, il bosniaco chiede ben 2 milioni di euro l’anno.

Consigli e Sportiello le principali alternative

Motivo per cui, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il Diavolo sta sondando delle alternative ed i primi due nomi sulla lista della dirigenza rossonera sono quelli di Andrea Consigli, classe 1987, portiere del Sassuolo e di Marco Sportiello, classe 1992, estremo difensore dell’Atalanta.

In emergenza c’è sempre Donnarumma senior

Che sia Consigli o Sportiello il prescelto, le trattative, secondo la ‘rosea‘, andranno avanti senza fretta. Il secondo portiere serve, ma non è un’immediata priorità. Considerando, poi, come in rosa ci sia anche Antonio Donnarumma, il quale, quando è stato chiamato in causa, ha dimostrato che su di lui ci si può contare.

