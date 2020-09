Calciomercato Milan – Secondo portiere: Begovic spara alto sull’ingaggio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ceduto Pepe Reina alla Lazio, il Milan è alla caccia di un secondo portiere. Si cerca un portiere esperto ed affidabile per ‘guardare le spalle’ al titolare Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

Begovic prima scelta per il vice Gigio

L’idea del Milan sarebbe sempre quella di confermare in organico Asmir Begovic, classe 1987, estremo difensore bosniaco prelevato in prestito secco nello scorso mese di gennaio dagli inglesi del Bournemouth.

Il bosniaco apprezzato nello spogliatoio rossonero

Begovic, in rossonero, ha totalizzato soltanto 2 presenze in campionato, contro Fiorentina e Genoa, quando Donnarumma si è infortunato, ma ha raccolto numerosi consensi nello spogliatoio per carisma e personalità.

Begovic possibile soltanto se gratis

Il Diavolo tratterrebbe volentieri il giocatore, a patto che le ‘Cherries‘ concedano la lista gratuita al calciatore, ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2021 con la squadra del ‘Vitality Stadium‘, ma comincia a sondare delle alternative.

Richiesta di ingaggio fuori mercato

Questo perché, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, Begovic ha avanzato una richiesta di ingaggio ritenuta troppo alta dal club meneghino.

Per restare al Milan, infatti, Begovic chiede 2 milioni di euro netti a stagione. Cifra non sostenibile per le casse del Milan per un ruolo di quel tipo. QUESTO L’ULTIMO NOME VALUTATO IN VIA ALDO ROSSI PER LA PORTA >>>