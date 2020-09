Calciomercato Milan – Sportiello per il ruolo di vice Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal giornalista Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, tra i portieri opzionati come vice Gigio Donnarumma c’è anche Marco Sportiello dell’Atalanta. Il Milan, com’è noto, sta cercando un altro estremo difensore dopo l’addio di Reina – passato alla Lazio – e tra i vari profili ci sarebbe anche quello dell’ex Fiorentina.

Non solo Sportiello. Sondato il terreno anche per l’ex Juventus e Fiorentina Neto. Per sapere maggiori dettagli su questa possibile trattativa, continua a leggere>>

