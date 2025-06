Indiscrezioni importantissime sono giunte negli ultimi minuti in merito alla possibile offerta del Manchester City per provare a convincere il Milan a lasciar partire Tijjani Reijnders. Il club inglese, infatti, ormai da qualche giorno ha deciso di puntare dritto sul mediano rossonero, approfittando della sua volontà di abbracciare un nuovo progetto e dell'apertura del Diavolo. La società di via Aldo Rossi, infatti, non avrebbe chiuso alla cessione. La prima proposta, però, è stata rispedita al mittente qualche giorno fa, in attesa di un rialzo.