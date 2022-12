Calciomercato Milan – Schira: “Ziyech non è più un obiettivo”

L'esperto di calciomercato Nicolò Schira ha dichiarato che il Milan non sarebbe più in contatto con Ziyech per un suo arrivo in rossonero

Fabio Barera

Il nome più caldo per il calciomercato del Milan negli ultimi giorni era sicuramente quello di Hakim Ziyech. L'esterno del Chelsea sta trascinando il suo Marocco ai Mondiali di Qatar 2022 e nella giornata odierna si giocherà il quarto di finale contro il Portogallo, ma senza dubbio era informato delle voci sul suo conto. Sembrava essere ad un passo dal Milan secondo alcuni media del suo Paese, o comunque sembravano esserci contatti intensi fra le parti per portare in rossonero Ziyech. E invece continuano ad arrivare smentite in questo senso, dal momento in cui pare non esserci alcuna trattativa.nto.

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato NicolòSchira sul proprio profilo Twitter, infatti, sembrerebbe che il Milan si fosse interessato al giocatore in estate ma abbia smesso di seguirlo. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Nicolò Schira su Ziyech — "Nonostante gli ultimi rumors, Hakim Ziyech non è un obiettivo del Milan. Il Milan era davvero interessato all'esterno d'attacco marocchino la scorsa estate, ma non ci sono dialoghi in corso con lui e il Chelsea per ora".