Milan, frenata per Ziyech. Si cerca l’attaccante e una soluzione per Adli

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi pubblicati nella mattina di oggi, sabato 10 dicembre 2022. Non accennano a fermarsi i 'rumors' di calciomercato - immancabili in questo periodo, con la Serie A ferma per via dei Mondiali - sia sui possibili nuovi arrivi, che sul destino di alcuni rossoneri. Vediamo, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.