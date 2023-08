Calciomercato Milan – Schira: “Véliz, dialoghi con il Tottenham”

Su Alejo Véliz , classe 2003 , centravanti argentino del Rosario Central e obiettivo di calciomercato del Milan , ci sono le squadre di mezza Europa . Il club sudamericano ha respinto l'offerta del Torino , che si era fermato a 6 milioni di euro, poiché disponibile a cederlo soltanto per i 15 milioni di euro della clausola rescissoria .

Calciomercato Milan, Véliz nel mirino degli 'Spurs'

Oppure, questa l'idea del Central, anche per poco meno (13-14 milioni di euro). A patto, però, che nell'operazione sia inserita una robusta percentuale su un'eventuale, futura rivendita del cartellino del giocatore. E proprio su queste basi le compagini di Premier League, in particolare, si starebbero facendo avanti con la società di Rosario per Véliz.