Calciomercato Milan – Schira: “Un difensore e un attaccante per Pioli”

Per quanto riguarda l'attaccante, Moncada e tutta l'area scouting stanno seguendo da tempo diversi profili che potrebbero sia ricoprire il ruolo di vice-Giroud che prendersi in mano l'attacco titolare. Il deludente rendimento di Jovic è sicuramente un fattore importante in questo senso.

In ogni caso da settimane si parla di Zirkzee, centravanti del Bologna, Santiago Gimenez, punta in forza al Feyenoord, David del Lille e Adams del Montpellier, ma non c'è stato ancora nulla di concreto. Seguiranno aggiornamenti e nella finestra di gennaio arriveranno sicuramente rinforzi per Pioli. LEGGI ANCHE: "I quattro obiettivi del Milan", la nostra esclusiva di mercato >>>

