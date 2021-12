Calciomercato Milan – Schira: “Sostituto di Kjaer, due nomi nel mirino”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Simon Kjaer, infortunato, tornerà nella prossima stagione. Ecco chi vorrebbe il Diavolo a gennaio

Creando, di fatto, un bel problema nella retroguardia rossonera. Kjaer, infatti, è uno dei leader carismatici del Milan e, come ammesso dal direttore tecnico Paolo Maldini prima di Milan-Liverpool di Champions League , uno come lui non può non essere sostituito il prima possibile.

Nicolò Schira , collega solitamente bene informato sul calciomercato italiano e internazionale, ha rivelato quali sono gli obiettivi del Milan: lo ha fatto, come di consueto, in un post pubblicato sul suo account ufficiale di 'Twitter'.

"I principali obiettivi del Milan come sostituto di Kjaer sono Gleison Bremer (Torino) e Sven Botman (Lille)", ha scritto Schira. Bremer piace a tanti altri top club, in Italia ed in Europa, ma può andare via dalla formazione granata già a gennaio visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2023.