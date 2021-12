Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Arsenal forte su Renato Sanches”

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, l'Arsenal sarebbe in vantaggio sul Milan per l'acquisto di Renato Sanches

I tentennamenti circa il rinnovo del contratto unite a delle prestazioni non brillanti - l'ultima quella di ieri sera contro il Liverpool - starebbero facendo ripensare il Milan sul futuro di Franck Kessié. Come ben si sa, il centrocampista ivoriano e il suo agente chiedono circa 8-9 milioni di euro per il prolungamento del contratto, una cifra ritenuta sproporzionata dalla dirigenza di Via Aldo Rossi. Dunque, per poter sostituire l'ex Atalanta in caso di addio, Paolo Maldini e Ricky Massara avrebbero ripensato a Renato Sanches.

Il centrocampista portoghese, dopo aver vinto l'Europeo del 2016 con la sua Nazionale e aver girato un po' l'Europa, adesso è in forza al Lille. Giunto alla terza stagione con il club francese, l'ex Bayern Monaco ha ritrovato continuità di gioco e sta mettendo in mostra tutte le sue qualità migliori. Tornato ai fasti di inizio carriera, il classe 1996 adesso attira nuovamente l'attenzione su di sé da parte dei grandi club europei, come il Milan.

Ma i rossoneri non sono l'unica squadra interessata a Renato Sanches. Secondo quanto riferisce il quotidiano francese 'L'Equipe', sul portoghese ci sarebbero anche gli occhi dell'Arsenal, al momento in vantaggio sul Diavolo. In attesa di capire come si evolverà la questione legata a Franck Kessié, il Milan dovrà giocare d'anticipo se vorrà acquistare un calciatore sì giovane, ma con molta più esperienza internazionale rispetto all'ivoriano.