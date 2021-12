MERCATO MILAN E TOP NEWS -Milan, sogno scudetto. Interessa Botman

Giornata dell'Immacolata ricca di notizie a tinte rossonere. Dopo l'eliminazione dall'Europa per mano del Liverpool, il Milan adesso punterà tutto sul campionato e cercare di vincere lo scudetto. Nonostante i rossoneri non abbiano passato il girone, le casse del club di via Aldo Rossi hanno comunque beneficiato della partecipazione in Champions. Riguardo il mercato, invece, interessa Sven Botman. Potrete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.