Calciomercato Milan – Schira: “Rinnovo Pioli, domani la firma” / News

L'esperto di calciomercato Nicolò Schira è sicuro: Stefano Pioli firmerà domani il rinnovo di contratto con il Milan. Le ultime

Da diverse settimane il rinnovo di Stefano Pioli è dato ormai per fatto. Prima del fischio d'inizio anche Frederic Massara ha confermato un accordo praticamente raggiunto. Ma quando arriverà la firma sul contratto? L'esperto di calciomercato Nicolò Schira, attraverso il proprio profilo Twitter, ha annunciato la data precisa: sarà domani la giornata giusta per mettere nero su bianco. L'appuntamento è fissato domani mattina alle ore 11.30 a Casa Milan per la firma. Le cifre: accordo fino al 2023 con opzione per il 2024 da 3 milioni netti a stagione più bonus. Operazione curata dall’agente Gabriele Giuffrida. Stefano Pioli è pronto, nuovamente, a giurare amore al Milan. Intanto il Milan guarda in casa Sassuolo: piace un talento tutto italiano