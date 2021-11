Atletico-Milan, Massara: “Difficile, ma siamo qui per vincere”

Massara, dirigente rossonero, ha parlato ad Amazon Prime Video prima di Atlético-Milan, 5° turno del Gruppo B di Champions League.

Il dirigente rossonero Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video prima di Atlético-Milan, partita della quinta giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Partita decisiva, la classifica ci impone una vittoria. Sappiamo che è difficile perché l'Atletico non perde quasi mai in casa, ma siamo qui per vincere e ci proveremo. La Champions è un'esperienza importante che aiuta la squadra a crescere. Abbiamo iniziato due anni fa un percorso per riportare il Milan stabilmente in Champions. Il girone era difficile, ma queste partite ci aiutano a crescere. Siamo in uno stadio stupendo, un impianto bellissimo, che fa venire voglia di avere questi stadi anche in Italia, che possono rilanciare il nostro calcio. Speriamo che Milano sia la prossima città. Pioli ha fatto un grande lavoro e lo sta facendo. Siamo felici e la volontà è reciproca per continuare insieme. Verrà definito presto. Possibile sia questione di giorni".