Calciomercato Milan – Schira: “Raveyre, affare fatto e confermato”

I tre portieri del Milan , nella stagione 2023-2024 , saranno Mike Maignan , Marco Sportiello (che arriverà gratis dopo la sua esperienza all' Atalanta ) e Antonio Mirante che, con tutta probabilità, rinnoverà il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi per un'ulteriore stagione.

Il Milan, però, secondo quanto ricordato oggi dal collega Nicolò Schira, ha piazzato un colpo di calciomercato - tra i pali - anche per il futuro. Un'operazione impostata da mesi che, però, poi era passata un po' in sordina per questioni di campo e di qualche rinnovo di contratto importante, come quello di Rafael Leão.