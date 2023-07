Calciomercato Milan – Schira: “Pavlidis ad un passo dallo Stoccarda”

L'ultima idea in attacco del Milan, dopo che erano sfumate le idee Alvaro Morata e Mehdi Taremi per i costi troppo elevati, è stato Vangelis Pavlidis. A riferirlo, questa mattina, è stata 'La Gazzetta dello Sport', che ha spiegato come il centravanti dell'AZ Alkmaar potesse essere un'idea per il reparto avanzato rossonero.