Schira: “Musah? Allegri non ha cambiato i suoi piani. Vuole …”

Yunus Musah, centrocampista del Milan, è nel mirino dell'Atalanta: cosa faranno i rossoneri? Le ultime news di calciomercato da Nicolò Schira
In mattinata Luca Bianchin, giornalista sportivo de 'La Gazzetta dello Sport', ha spiegato come sia stata avviata una trattativa tra Milan e Atalanta per il trasferimento di Yunus Musah in nerazzurro in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, Musah all'Atalanta? Il commento di Schira

Operazione sulla base di 25 milioni di euro per la cessione di Musah alla 'Dea' a titolo definitivo. Affare sul quale, però, ci sarà ancora da riflettere perché, a quanto pare, Massimiliano Allegri vorrebbe tenere il giocatore in rossonero, apprezzandone impegno e duttilità.

Sulla questione è intervenuto, con un commento sul suo account del popolare social network 'X', anche il popolare giornalista sportivo esperto del settore, Nicolò Schira.

"Max Allegri non ha cambiato i suoi piani: vorrebbe tenere Yunus Musah al Milan nonostante gli interessi di Atalanta e Nottingham Forest", ha scritto Schira.

"Allegri apprezza le capacità di Musah e la sua predisposizione a ricoprire più ruoli", ha aggiunto Schira sul centrocampista statunitense classe 2002 ex Valencia.

