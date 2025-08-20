Schira: “Musah? Allegri non ha cambiato i suoi piani. Vuole …”

Yunus Musah, centrocampista del Milan, è nel mirino dell'Atalanta: cosa faranno i rossoneri? Le ultime news di calciomercato da Nicolò Schira

In mattinata Luca Bianchin, giornalista sportivo de 'La Gazzetta dello Sport', ha spiegato come sia stata avviata una trattativa tra Milan e Atalanta per il trasferimento di Yunus Musah in nerazzurro in questa sessione estiva di calciomercato.