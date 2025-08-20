Schira: “Musah? Allegri non ha cambiato i suoi piani. Vuole …”

Sulla questione è intervenuto, con un commento sul suo account del popolare social network 'X', anche il popolare giornalista sportivo esperto del settore, Nicolò Schira.
"Max Allegri non ha cambiato i suoi piani: vorrebbe tenere Yunus Musah al Milan nonostante gli interessi di Atalanta e Nottingham Forest", ha scritto Schira.
"Allegri apprezza le capacità di Musah e la sua predisposizione a ricoprire più ruoli", ha aggiunto Schira sul centrocampista statunitense classe 2002 ex Valencia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA