Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Bianchin: “L’Atalanta vuole Musah”. I dettagli

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Bianchin: “L’Atalanta vuole Musah”. I dettagli

Calciomercato Milan, Bianchin: 'L'Atalanta vuole Musah'. I dettagli
Yunus Musah potrebbe trasferirsi dal Milan all'Atalanta in questi ultimi giorni del calciomercato estivo. Trattativa avviata tra i due club
Daniele Triolo Redattore 

Sedotto e abbandonato dal Napoli, poi corteggiato con poca insistenza dal Nottingham Forest: l'estate di calciomercato di Yunus Musah, centrocampista del Milan, fin qui è stata piuttosto agitata.

Indicato, un paio di mesi fa, dal direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, come elemento non idoneo - per caratteristiche tecniche - al calcio di Massimiliano Allegri, lo statunitense classe 2002 è finito immediatamente sulla lista dei partenti.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, su Musah piomba l'Atalanta

—  

Sembrava fatta la sua cessione al Napoli, poi saltata. L'interesse manifestato dal Nottingham Forest, invece, non si è mai concretizzato in un'offerta concreta.

Il tutto mentre, in allenamento sul campo di Milanello e nelle amichevoli pre-campionato, Musah ha fatto di tutto per convincere Allegri, nuovo tecnico rossonero, a puntare su di lui.

Allegri punterebbe su di lui, ma l'offerta della 'Dea' ...

—  

Missione, di fatto, riuscita perché, se potesse, Allegri ora terrebbe volentieri l'ex Valencia in maglia rossonera. Le vie del calciomercato, però, sono infinite e Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', oggi ne ha svelata una nuova.

"L’Atalanta vuole Yunus Musah. Trattativa avviata con il Milan, si può chiudere intorno ai 25 milioni di euro - ha scritto Bianchin in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' -. Decisione nei prossimi giorni".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, in arrivo lo scambio che farebbe tutti contenti >>>

"Una delle chiavi è Allegri, che apprezza molto Musah per duttilità e impegno: vorrebbe tenerlo, ha chiosato il giornalista della 'rosea'. Se Musah, dunque, vestirà i colori nerazzurri della 'Dea', lo vedremo da qui a breve.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA