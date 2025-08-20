Calciomercato Milan, Bianchin: “L’Atalanta vuole Musah”. I dettagli

Calciomercato Milan, su Musah piomba l'Atalanta—
Sembrava fatta la sua cessione al Napoli, poi saltata. L'interesse manifestato dal Nottingham Forest, invece, non si è mai concretizzato in un'offerta concreta.
Il tutto mentre, in allenamento sul campo di Milanello e nelle amichevoli pre-campionato, Musah ha fatto di tutto per convincere Allegri, nuovo tecnico rossonero, a puntare su di lui.
Allegri punterebbe su di lui, ma l'offerta della 'Dea' ...—
Missione, di fatto, riuscita perché, se potesse, Allegri ora terrebbe volentieri l'ex Valencia in maglia rossonera. Le vie del calciomercato, però, sono infinite e Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', oggi ne ha svelata una nuova.
"L’Atalanta vuole Yunus Musah. Trattativa avviata con il Milan, si può chiudere intorno ai 25 milioni di euro - ha scritto Bianchin in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' -. Decisione nei prossimi giorni".
"Una delle chiavi è Allegri, che apprezza molto Musah per duttilità e impegno: vorrebbe tenerlo, ha chiosato il giornalista della 'rosea'. Se Musah, dunque, vestirà i colori nerazzurri della 'Dea', lo vedremo da qui a breve.
