Calciomercato Milan – Schira: “Accordo con Miranda. Ora, però …”

Ma quando potrà arrivare Miranda al Milan? Soltanto alla scadenza naturale del suo contratto, nella finestra di calciomercato della prossima estate? Schira ha specificato come il club di Via Aldo Rossi stia "cercando di anticipare il suo acquisto a gennaio dal Betis pagando un piccolo conguaglio ". Vedremo, quindi, se le società arriveranno a un'intesa o meno. Miranda sarà rossonero: solo questione di tempo. LEGGI ANCHE : Mercato Milan, nel mirino un top player del PSG: le ultime news >>>

