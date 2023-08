Calciomercato Milan – Schira: “Kean può lasciare la Juventus in estate”

Nel corso della sessione estiva di calciomercato al Milan è stato accostato anche Moise Kean per il reparto d'attacco, oltre ai soliti Hugo Ekitike ed Armando Broj a. Alcuni giorni fa l'esperto Gianluca Di Marzio ha parlato di un contatto tra il Diavolo e la Juventus per capire la fattibilità dell'operazione.

Secondo quanto riportato oggi da Nicolò Schira, attraverso il proprio profilo 'Twitter', la Juventus avrebbe messo sul mercato Moise Kean. L'attaccante italiano, infatti, come precisato successivamente dalla pagina 'Cronache di Spogliatoio', avrebbe ripetutamente fatto ritardo. Il Milan, in questa situazione, osserva con grande attenzione. LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per il Bologna >>>