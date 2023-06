Olivier Giroud, centravanti del Milan, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2024 e non lascerà il Diavolo in questa sessione estiva di calciomercato. Questo è un dato di fatto. Quello che, però, forse non si sapeva è che per amore dei rossoneri Giroud ha rifiutato una ricca proposta per andare subito via da Milano e giocare nel nuovo Eldorado del calcio mondiale, l'Arabia Saudita.