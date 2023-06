Calciomercato Milan – Schira: “Frosinone e Genoa su Nasti”

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , dovrà pensare anche al futuro dei giovani in rosa. Marco Nasti potrebbe di nuovo lasciare i rossoneri in prestito. Secondo Nicolò Schira, sull'attaccante ci sarebbero il Genoa e il Frosinone. Ecco il tweet.

"Frosinone e Genoa vogliono Marco Nasti in prestito dal Milan. Dalla SerieB ha già ricevuto molte richieste: Ternana , Spezia e Palermo hanno aperto le trattative per il giovane attaccante." Nasti, nella stagione appena finita, ha giocato con la maglia del Cosenza in Serie B con 25 partite e 4 gol. Il calciatore potrebbe di nuovo partire dal Milan in prestito. LEGGI ANCHE: Milan, una trequarti in bilico tra… De Ketelaere e Guler