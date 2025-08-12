Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Schira: “Domani incontro tra United e Hojlund”

Rasmus Hojlund, obiettivo di calciomercato del Milan, incontrerà domani il suo club per definire una volta per tutte il proprio futuro
Daniele Triolo Redattore 

Manchester United e Milan sono in trattativa, da vari giorni, per il possibile trasferimento di Rasmus Hojlund in prestito oneroso con diritto di riscatto ai rossoneri in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, le ultime news su Hojlund

Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto del settore, in un post pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network 'X', ha fornito gli ultimi - importanti - aggiornamenti sulla situazione dell'attaccante danese classe 2003.

"Domani è previsto un incontro tra Manchester United e Rasmus Hojlund per discutere del futuro dell'attaccante, che non è più centrale nei piani di Rúben Amorim e potrebbe andarsene", ha esordito Schira.

"Rossoneri alla finestra, se Hojlund decidesse di andarsene"

"Il Milan è alla finestra, se il giocatore danese decidesse di andare via". Nel caso in cui, però, Hojlund confermi la sua volontà di rimanere allo United, ecco che per il Diavolo potrebbe anche riaprirsi la pista che porta a Dusan Vlahovic della Juventus.

