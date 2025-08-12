Calciomercato Milan, Schira: “Domani incontro tra United e Hojlund”

"Domani è previsto un incontro tra Manchester United e Rasmus Hojlund per discutere del futuro dell'attaccante, che non è più centrale nei piani di Rúben Amorim e potrebbe andarsene", ha esordito Schira.
"Rossoneri alla finestra, se Hojlund decidesse di andarsene"—
"Il Milan è alla finestra, se il giocatore danese decidesse di andare via". Nel caso in cui, però, Hojlund confermi la sua volontà di rimanere allo United, ecco che per il Diavolo potrebbe anche riaprirsi la pista che porta a Dusan Vlahovic della Juventus.
