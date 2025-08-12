Calciomercato, Milan tra Hojlund e Vlahovic: ecco la situazione attuale

Vlahovic, attualmente, si è allontanato dal Milan che, ha evidenziato il 'CorSera', ha visto invece aprirsi la pista che conduce a Rasmus Hojlund, attaccante danese classe 2003, di proprietà del Manchester United ed ex Atalanta. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, è rimasto a Londra per seguire l'evoluzione della trattativa con il club inglese.
Il danese ancora pensa se accettare o meno i rossoneri—
I 'Red Devils' hanno messo alla porta Hojlund dopo l'acquisto di Benjamin Šeško ma il centravanti scandinavo, nonostante l'insistente pressing dei rossoneri, è lì che ci pensa. Fino a quando lo farà? Il Milan si è dato questa settimana di tempo, non oltre, perché ha bisogno di capire cosa fare.
Se Hojlund tentennerà ancora, il Milan virerà altrove. E, secondo il quotidiano generalista, chissà che a quel punto non possa tornare d'attualità il nome di Vlahovic. Stavolta, però, con la Juventus a fare la prima mossa vista l'esigenza - tecnica - di riportare Randal Kolo Muani in bianconero e la necessità - economica - di liberare risorse a bilancio per poterlo fare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA