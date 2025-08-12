Pianeta Milan
Calciomercato, Milan tra Hojlund e Vlahovic: ecco la situazione attuale

Sarà Rasmus Hojlund o Dusan Vlahovic il colpo in attacco del Milan in questo calciomercato estivo? Danese in pole position, ma ...
In questa fase finale del calciomercato estivo il Milan regalerà al suo allenatore, Massimiliano Allegri, un nuovo attaccante: il tecnico livornese, come ricordato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, aveva indicato in Dusan Vlahovic la sua preferenza per il ruolo di centravanti.

Calciomercato Milan, Hojlund o Vlahovic? Il punto

L'attaccante serbo, classe 2000, sembra un po' il Romelu Lukaku del 2023 che, dopo aver detto di no ad un ritorno all'Inter, passò un'estate ad aspettare la Juventus. Salvo poi andare in prestito dal Chelsea alla Roma a fine agosto dopo che i bianconeri non si fecero più sentire con lui.

Vlahovic, attualmente, si è allontanato dal Milan che, ha evidenziato il 'CorSera', ha visto invece aprirsi la pista che conduce a Rasmus Hojlund, attaccante danese classe 2003, di proprietà del Manchester United ed ex Atalanta. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, è rimasto a Londra per seguire l'evoluzione della trattativa con il club inglese.

Il danese ancora pensa se accettare o meno i rossoneri

I 'Red Devils' hanno messo alla porta Hojlund dopo l'acquisto di Benjamin Šeško ma il centravanti scandinavo, nonostante l'insistente pressing dei rossoneri, è lì che ci pensa. Fino a quando lo farà? Il Milan si è dato questa settimana di tempo, non oltre, perché ha bisogno di capire cosa fare.

Se Hojlund tentennerà ancora, il Milan virerà altrove. E, secondo il quotidiano generalista, chissà che a quel punto non possa tornare d'attualità il nome di Vlahovic. Stavolta, però, con la Juventus a fare la prima mossa vista l'esigenza - tecnica - di riportare Randal Kolo Muani in bianconero e la necessità - economica - di liberare risorse a bilancio per poterlo fare.

