Calciomercato, Milan tra Hojlund e Vlahovic: ecco la situazione attuale

Vlahovic, attualmente, si è allontanato dal Milan che, ha evidenziato il 'CorSera', ha visto invece aprirsi la pista che conduce a Rasmus Hojlund , attaccante danese classe 2003 , di proprietà del Manchester United ed ex Atalanta . Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare , è rimasto a Londra per seguire l'evoluzione della trattativa con il club inglese.

Il danese ancora pensa se accettare o meno i rossoneri

I 'Red Devils' hanno messo alla porta Hojlund dopo l'acquisto di Benjamin Šeško ma il centravanti scandinavo, nonostante l'insistente pressing dei rossoneri, è lì che ci pensa. Fino a quando lo farà? Il Milan si è dato questa settimana di tempo, non oltre, perché ha bisogno di capire cosa fare.