Calciomercato Milan – Schira: “Domani giornata decisiva per De Ketelaere”

Trattativa in fase molto avanzata quella tra Milan e Brugge per Charles De Ketelaere. Come riferisce Nicolò Schira, domani sarà una giornata decisiva. Maldini e Massara, infatti, voleranno in Belgio per definire l'accordo che porterà il classe 2001 a vestire la maglia rossonera. Si parla di una cifra di poco inferiore ai 35 milioni di euro, alla quale non seguiranno rilanci. Il Milan ha pronto un contratto quinquennale per De Ketelaere a 2,5 milioni di euro a stagione. Da limare, ormai, solo alcuni dettagli e poi De Ketelaere sarà un calciatore del Milan.