Calciomercato Milan – De Ketelaere si avvicina: il Brugge cerca il sostituto

Charles De Ketelaere si avvicina a grandi passi al Milan. Il Club Brugge, infatti, è già alla ricerca del sostituto del talento classe 2001

Carmelo Barillà

Charles De Ketelaere si avvicina a grandi passi al Milan. Maldini e Massara, infatti, hanno in agenda un viaggio in Belgio per la giornata di domani per chiudere la trattativa con il Brugge. L'ultima offerta dei rossoneri potrebbe essere quella decisiva per assicurarsi il trequartista classe 2001. Si parla di una cifra di poco inferiore ai 35 milioni di euro, alla quale non seguiranno rilanci. Ovviamente la presenza in Belgio di Maldini e Massara non sarà una passeggiata di piacere, ma un viaggio di lavoro dal quale i dirigenti del Diavolo sperano di tornare con il trequartista tanto agognato da Pioli.

De Ketelaere verso il Milan: le ultime dal Belgio

Il Milan ha pronto un contratto quinquennale per De Ketelaere a 2,5 milioni di euro a stagione. Nel frattempo, ovviamente, il Club Brugge è già alla ricerca del sostituto del talento classe 2001. La soluzione Vedat Muriqi, attaccante della Lazio, non è andata a buon fine per via delle visite mediche. Qualche problema riscontrato nei test fisici del kosovaro hanno fatto desistere il Bruges dal suo acquisto.

Tuttavia, riporta Het Nieuwsblad, ci sono molte piste e due di queste sembrano essere particolarmente calde. Si tratta di Luis Vazquez e Rasmus Höjlund. Sono due profili comparabili, entrambi giovani e quindi con un interessante margine di crescita ed un potenziale per il futuro, oltre che in caso di rivendita. Entrambi attaccanti alti e forti fisicamente, sarebbero proprio loro due i nomi sondati dal Brugge.

I rispettivi club, però, continuano a chiedere molto. Il Boca Juniors vuole più di 10 milioni di euro per Luis Vazquez, mentre lo Sturm Graz ha acquistato Höjlund dal Copenhagen solo a gennaio e quindi non vorrebbe privarsene. Sicuramente gli austriaci intendono trattenere l'attaccante almeno sino al loro terzo turno preliminare di andata e ritorno in Champions League (in programma il 2 e il 10 agosto). La sensazione, comunque, è che indipendentemente dall'esito di queste due trattative il Milan vorrà chiudere al più presto per De Ketelaere. E la trasferta fiamminga di Maldini e Massara, in tal senso, è un preciso segnale. Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.