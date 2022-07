De Ketelaere-Milan, Braeckman: “Domani ci si aspetta l’accordo”

Il giornalista belga di RTL SPORT Alexandre Braeckman ha parlato del futuro di De Ketelaere e della trattativa tra Milan e Brugge per il 2001

Carmelo Barillà

Alexandre Braeckman, giornalista belga di RTL SPORT, ha parlato del futuro di De Ketelaere e della trattativa tra Milan e Brugge per il 2001. Il talento dei nerazzurri è sempre più vicino ai rossoneri, tant'è che Maldini e Massara voleranno domani in terra fiamminga per chiudere di persona l'affare.

Le parole di Braeckman su De Ketelaere al Milan

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Alexandre Braeckman in esclusiva a Footballnews24: "Il giocatore ha un accordo con i rossoneri per un contratto della durata di cinque anni, dunque se firmerà sarà fino al 2027. I due club vedono le loro posizioni avvicinarsi. Il Milan non supererà i 30 milioni di euro in contanti, ma aumenterà i bonus. Confermati 32 milioni, forse si spingerà fino a 34. Posso confermare che il Bruges domani si aspetta di arrivare ad un accordo. Il giocatore non vede l’ora di giocare in Italia, l’unica cosa sulla quale rimango prudente è sulla cifra che percepirà De Ketelaere".

Anche dal Belgio filtra ottimismo su De Ketelaere al Milan: "La sensazione è che la trattativa sia chiusa e il giocatore abbia buone possibilità di partire. Il Milan è in vantaggio su De Ketelaere, il ragazzo vuole andare ed i club sono entrambi disposti a chiudere. La trattativa domani dovrebbe avere esito positivo". Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.