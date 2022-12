Calciomercato – Dalot rinnova con il Manchester United: Milan beffato

L'ex terzino del Milan Diogo Dalot sarebbe vicino al rinnovo con il Manchester United, il che chiude le porte a un ritorno in rossonero

Fabio Barera

Nella sua esperienza in rossonero aveva vissuto un periodo incostante, pieno di alti e bassi, e proprio per questo il Milan non lo ha riscattato dal Manchester United. Una volta tornato ai Red Devils, però, Diogo Dalot ha cominciato a trovare maggiore spazio proprio grazie alla parentesi al Diavolo.

E questo gli ha permesso di ricevere la chiamata del CT Fernando Santos per i Mondiali di Qatar 2022, in cui è sceso in campo in tre occasioni. La crescita del portoghese dopo il periodo rossonero è evidente e proprio per questo motivo il tecnico del Manchester United non vorrebbe perderlo.

Milan, Diogo Dalot e Manchester United avanti insieme — Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, infatti, i Red Devils e Diogo Dalot avrebbero deciso di far scattare l'opzione di rinnovo del contratto fino al 2024. Proprio per la considerazione che ha Erik ten Hag nel terzino portoghese, le parti dovrebbero incontrarsi per prolungare ulteriormente il rapporto che le lega. Questo chiaramente chiuderebbe la porta a qualsiasi tipo di interessamento da parte del Milan per un suo ritorno in rossonero. Mercato Milan, che idea per la trequarti! Le ultime news >>>