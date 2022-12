Calciomercato Milan – Si allontana Dalot: pronto il rinnovo con lo United

Il Milan è pronto a partire alle volte di Dubai, in vista delle amichevoli internazionali. Queste saranno importantissime per Stefano Pioli per capire in quali condizioni si trovano i rossoneri. Paolo Maldini e Frederic Massara, invece, potrebbero essere alla ricerca dei profili giusti nel calciomercato. Un ruolo dove intervenire potrebbe essere quello dei terzino.