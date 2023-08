Calciomercato Milan – Schira: “Per Colombo rinnovo fino al 2028”

Il Milan si è rinforzato molto in attacco, anche se al momento, potrebbe ancora mancare una vera e propria alternativa a Giroud. Okafor potrebbe anche essere schierato come punta, ma potrebbe spesso partire come esterno. Per questo, il Milan potrebbe pensare alla soluzione in casa. Lorenzo Colombo, rientrato dal Lecce, potrebbe essere il giusto pezzo mancante nello scacchiere offensivo di Pioli.