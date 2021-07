Calciomercato Milan – Schira: “Alioski offerto ai rossoneri ed alla Roma”

Ezgjan Alioski è l'ultima idea di calciomercato del Milan per la corsia sinistra. Il macedone, svincolatosi dal Leeds, piace anche alla Roma

Ezgjan Alioski potrebbe diventare l'ultima idea di calciomercato del Milan per la corsia sinistra. Il macedone, recentemente protagonista agli Europei, come riportato dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, è stato offerto ai rossoneri ed alla Roma, alla ricerca di un uomo per sostituire Leonardo Spinazzola, infortunatosi gravemente.