Calciomercato Milan – Gudmundsson vice Theo? C’è anche il Napoli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gabriel Gudmundsson, giovane terzino sinistro svedese, può approdare in rossonero quest'estate

Il Milan sta cercando di acquistare un vice di Theo Hernández in questa sessione di calciomercato. Sfumato Júnior Firpo, andato al Leeds United, il Diavolo ha diretto le proprie attenzioni verso Gabriel Gudmundsson. Classe 1999, di nazionalità svedese, Gudmundsson gioca dal 2019 in Olanda, con la maglia del Groningen.

Paolo Maldini e Frederic Massara, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, hanno già avviato i contatti con gli agenti del giovane calciatore scandinavo. Sul quale, comunque, c'è anche il Napoli. Non deve stupire, ad ogni modo, l'inserimento del Milan sul ragazzo. Sono due stagioni, infatti, che il club di Via Aldo Rossi cerca un calciatore che possa, di tanto in tanto, far rifiatare Theo. Il Milan, intanto, ha individuato il nuovo Lukaku.