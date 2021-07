Calciomercato Milan – Scende Tadic, sale Isco: le ultime notizie

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Dusan Tadic incedibile per l'Ajax. Il Diavolo, allora, pensa seriamente ad Isco del Real Madrid

Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', l' Ajax ha chiuso le porte al Milan per Dusan Tadic , uno degli obiettivi di calciomercato dei rossoneri per il ruolo di trequartista. I 'Lancieri' di Amsterdam, infatti, considerano troppo importante il loro capitano, sotto contratto, tra l'altro, fino al 30 giugno 2023 .

Sembrerebbe chiusa, dunque, la strada che portava al serbo ex Southampton. Per il Milan, quindi, il nome più caldo al momento è quello di Isco , sotto contratto con il Real Madrid fino al 30 giugno 2022 . Il trequartista andaluso, che guadagna 8 milioni di euro netti l'anno, può lasciare la 'Casa Blanca' per 20 milioni di euro.

Per 'SportMediaset' Carlo Ancelotti, nuovo tecnico dei 'Blancos', parlerà presto con Isco gli dirà che non punterà su di lui per la stagione 2021-2022. I rapporti tra Milan e Real Madrid sono ottimi e questo potrebbe favorire la trattativa per Isco. Guarda le prime immagini della nuova seconda maglia del Milan 2021-2022 >>>