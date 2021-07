Seconda maglia Milan 2021-2022, ecco le prime anticipazioni (FOTO)

Lunedì 12 luglio Milan e PUMA sveleranno ufficialmente la nuova seconda maglia del Diavolo per la stagione 2021-2022. Le prime foto in rete

A.C. Milan e PUMA , nello scorso mese di maggio, hanno già presentato la nuova prima maglia dei rossoneri per la stagione 2021-2022 . E lunedì 12 luglio , secondo le ultime indiscrezioni, sarà presentata anche la seconda maglia del Milan per l'annata iniziata ufficialmente qualche giorno fa.

Il popolare sito web 'FootyHeadlines', specializzato nel settore, ha svelato, però, le prime immagini della nuova maglia da trasferta del Diavolo di Stefano Pioli . Avrà un design molto semplice, sviluppato come parte di un nuovo progetto speciale di “Fondazione Milan”.

La nuova maglia da trasferta del Milan, targata PUMA, combina i colori “Afterglow” e “Tango Red”. Per quanto riguarda il primo, si tratta di un colore tra oro chiaro e beige , mentre il “Tango Red” è una tonalità rossa standard .

Come trapelato dal comunicato di lancio della maglia, Fondazione Milan e Puma organizzeranno uno speciale programma di «“Sport for Change” in 6 città di 6 continenti nel 2021».