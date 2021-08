Calciomercato Milan – Scatto Vlasic: se il CSKA apre al prestito si fa

Nikola Vlasic vorrebbe trasferirsi al Milan in questo calciomercato estivo. Ce la farà? In Russia parlano di un avvicinamento tra le parti ...

Daniele Triolo

Il Milan continua a corteggiare Nikola Vlasic, trequartista del CSKA Mosca, per questa sessione di calciomercato. Il Diavolo è alla ricerca di un elemento in quel ruolo che abbia qualità, forza e che sia tatticamente ineccepibile. È senza dubbio il profilo del croato classe 1997 per il quale, secondo 'rumors' provenienti dalla Russia, sembra ci sia stato un avvicinamento tra le società.

Il contatto tra CSKA Mosca e Milan per il trasferimento di Vlasic in rossonero in questo calciomercato estivo secondo 'Tuttosport' oggi in edicola c'è stato. Ma, in realtà, non si sarebbe poi smosso tanto dal nodo principale della questione. I russi, per cedere Vlasic, vogliono soldi subito. Il Diavolo, come per altre operazioni, vuole fare un'operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Dalle parole di Tonci Martic, agente di Vlasic, si è percepita la volontà del CSKA Mosca di accontentare il giocatore, facendolo partire, sebbene a determinate condizioni economiche. Condizioni che, a quanto pare, sarebbero di 10 milioni di euro per il prestito oneroso e 20 milioni di euro per l'obbligo di riscatto al termine della stagione 2021-2022. Così facendo, il CSKA non svaluterebbe Vlasic, ma accetterebbe un pagamento dilazionato.

Il giocatore, dal canto suo, nel caso in cui riuscisse a lasciare, come spera, il calcio russo, spingerebbe per un trasferimento in rossonero (già da qualche tempo segue il Milan su 'Instagram'). Qualora, secondo 'Tuttosport', dal CSKA Mosca arrivasse davvero un'apertura ad una formula di questo tipo, Vlasic sarebbe davvero ad un passo dal diventare un nuovo calciatore della squadra di Stefano Pioli.