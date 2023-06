Calciomercato Milan – Scambio Rebic-Jovic? Proposta bocciata!

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha ricordato come ieri i dirigenti del Milan abbiano incontrato Fali Ramadani, procuratore di Luka Romero, per chiudere la trattativa per l'arrivo dell'argentino in rossonero. Ramadani, però, è anche agente di Ante Rebic, attaccante croato classe 1993 che non rientra più nel progetto tecnico del Diavolo di Stefano Pioli.