Calciomercato Milan – Scamacca piano b? Possibile in prestito

Un anno altalelante per il Milan , con una stagione fatta di alti e di bassi. I rossoneri, hanno dimostrato come facciano fatica nel ruolo di attaccante, con il solo Olivier Giroud come vera opzione. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta degli ultimi rumor per la punta rossonera. Scamacca potrebbe essere una valida opzione . Ecco le ultime sull'italiano.

Calciomercato Milan, Scamacca piano b?

Un anno fa, si legge, Scammacca arrivò al West Ham per 36 milioni di euro. Il calciatore, si sarebbe aspettato una stagione migliore in Premier League, ma non è andata come sperava, anche per un problema al ginocchio. Scamacca, nel prossimo calciomercato, vorrebbe andare in una squadra che gli dia fiducia. Il Milan, nel caso in cui non dovesse chiudere per Openda, lo potrebbe chiedere in prestito, ma occhio alla Juventus. LEGGI ANCHE: Dalla Spagna sono sicuri. Ecco il destino di Brahim Diaz